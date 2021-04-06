автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербургский хоккейный клуб СКА неожиданно забуксовал в финале Западной конференции против ЦСКА. Конечно, никто не говорил, что все будет просто, но разве можно было представить, что команда Валерия Брагина вернется в Петербург без единой заброшенной шайбы?

Обе игры в Москве прошли совершенно по-разному. В первом матче СКА уступил без вариантов 0:3. ЦСКА засушил игру и воспользовался невезением и ошибками соперника. Стоит напомнить, что москвичи открыли счет в контратаке, которая получилась из-за сломанной клюшки Лукаса Бенгтссона. Тут бы команде Брагина собраться, но пас не глядя Эмиля Галимова оставил армейцев с Невы без шансов. С таким ЦСКА два пропущенных гола за минуту - приговор.



Ко второй игре тренерский штаб СКА подготовился лучше. Петербуржцы полностью переиграли соперника по статистике. Особенно выделялись почти двукратное преимущество по владению шайбой (23 минуты против 13) и тотальное превосходство по силовым приемам (13 против 2). Но ничего не помогло: СКА проиграл 0:2, пропустив вторую шайбу в самом конце встречи в пустые ворота. И хотя для выхода в финал Кубка Гагарина ЦСКА нужно было выиграть еще дважды, ситуация для Брагина была близка к катастрофической.

Поддержать СКА лично приехал в Ледовый дворец бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин. На входе случилась заминка: строгие охранники не пустили экс-футболиста. Не помогло даже магическое «Я Аршавин» и приспущенная для пущей убедительности маска. В итоге легенде пришлось присесть на скрипучий стул и ждать, уткнувшись в телефон. Через несколько минут аккредитацию принесли. Проходя мимо разминающихся с футбольным мячом хоккеистов ЦСКА, Аршавин бросил через плечо одному из сопровождающих: «Запоминай, в Академии повторим». Андрей Сергеевич оказался в Ледовом дворце не случайно: в последнее время он серьезно увлекся хоккеем, о чем рассказывал в интервью «Фонтанке».



автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Валерий Брагин перед третьей игрой побрился - плохая примета в хоккее. Но главный тренер СКА похоже решил, что хуже уже быть не может. Ну, как сказать. В серии с «Динамо» мы уже выделяли четвертое звено петербуржцев. Именно оно на короткое время стало символом новой надежды. На второй минуте Евгений Тимкин стал автором первого гола СКА в серии. В первом периоде голов больше не было, хотя армейцы имели шансы отличиться еще. К великому сожалению для них, во втором периоде империя нанесла ответный удар, убив интригу и в игре и, видимо, во всей серии. Сначала Антон Слепышев в большинстве сравнял, Максим Мамин вывел ЦСКА вперед, а Максим Шалунов отправил в ворота петербуржцев третью шайбу. Заскучал даже Аршавин. До перерыва было еще далеко, а он уже стоял в фойе с бывшим партнером по «Зениту» Владимиром Быстровым и о чем-то с ним весело разговаривал.

Третья 20-минутка должна была показать, остался ли у СКА хоть какой-то запасной план. Петербуржцы сумели с трудом отыграть один гол, но лишь ради того, чтобы потом пропустить два в пустые ворота. За минуту до финальной сирены с трибун потянулись болельщики.



После игры Брагин заявил, что главный резерв СКА - в реализации большинства. И тут не поспоришь. Во втором периоде у петербуржцев, благодаря решениям арбитров, было три подряд попытки реализовать численное превосходство. Но ни одно из них не закончилось взятием ворот.

- СКА уже проигрывал 0:3 и выигрывал потом серию, - вспомнил Брагин. - Сейчас проявляется характер команды. Надо от ножа сыграть следующий матч.

Никитину тоже напомнили про 2015 год. Журналисты спросили, какие уроки он, будучи тогда помощником главного тренера, извлек.

- Жизнь – такая штука, нужно постоянно учиться, как завещал Ильич, - по-философски заметил Никитин. - Историю нужно знать, чтобы не повторить глупостей. Ребята многие знают эту историю, это было не так давно.

Кто-то в коридорах Ледового заметил, что в 2015 году у СКА была команда, которая была способна сотворить чудо, чего не скажешь про нынешний коллектив. Но не стоит приукрашивать прошлое. Тогда тоже казалось, что все уже потеряно. Посмотрим, смогут ли джедаи Брагина повторит тот подвиг



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»