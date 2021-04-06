Поражением хоккейного клуба СКА завершился третий матч финала Западной конференции против ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге 6 апреля.

Армейцы с Невы уступили со счетом 2:5. У СКА забили Евгений Тимкин (2 минута) и Игорь Ожиганов (57). За ЦСКА забили Антон Слепышев (24 — в большинстве), Максим Мамин (26), Максим Шалунов (28 — в большинстве), Мэт Робинсон (59 — в пустые ворота) и Константин Окулов (60 — в пустые ворота).



Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет в Петербурге 8 апреля.

