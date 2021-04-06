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СКА проиграл в третий раз подряд ЦСКА. Больше права на ошибку у петербуржцев нет

СКА уступил ЦСКА со счетом 2:5

Поражением хоккейного клуба СКА завершился третий матч финала Западной конференции против ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге 6 апреля.

автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
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Армейцы с Невы уступили со счетом 2:5. У СКА забили Евгений Тимкин (2 минута) и Игорь Ожиганов (57). За ЦСКА забили Антон Слепышев (24 — в большинстве), Максим Мамин (26), Максим Шалунов (28 — в большинстве), Мэт Робинсон (59 — в пустые ворота) и Константин Окулов (60 — в пустые ворота).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет в Петербурге 8 апреля.

автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

265055334
Ну, что, пора знаменитую тройку на поле выводить, тройку Ротенбергов!!!
Савва Морозов
одно и то же сми: 8 часов назад - "Знарок подписал контракт с Динамо", 6 часов назад - "контракт Знарка с Динамо сорвался".
Может Г.Н. Тимченко спасёт СКА...от Ромы?!
Савва Морозов
Интересно, Рома выпросит одну игру или будет полный ноль...без судей?
Теперь даже бесполезно давать им всем отдыхать - Знарок в Динамо будет.
А Авангарду нереально пропёрло (хотя очень рад за Кови) - там ещё всё впереди.
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