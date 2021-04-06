Госпитализация с коронавирусом в Петербурге прибавила уверенные 17%

«Наблюдается рост числа госпитализированных за сутки пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 17,19 % в сравнении с аналогичным днем прошлой недели, — рассказали 6 апреля в межведомственном координационном совете. — Количество новых случаев регистрации COVID-19 в медицинских организациях снизилось по сравнению с прошлым вторником на 3,9 %. Также за неделю на 5,2% уменьшилось количество активно больных этой инфекцией».



В совете считают, что общий тренд на снижение распространения новой коронавирусной инфекции продолжается. Но существует вероятность нового роста заболеваемости. Актуальные и эффективные меры борьбы с распространением COVID-19 — это массовая вакцинация горожан и соблюдение базовых противоэпидемических мер.

