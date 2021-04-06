Вице-губернатор Соколов: риска отмены ПМЭФ-2021 нет, число участников станет известно в мае

Смольный исключил риски отмены Петербургского международного экономического форума из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 6 апреля вице-губернатор Максим Соколов. «Вся система, не только в Петербурге, но во всей стране готовится к проведению этого форума и рассчитывает, что эпидемиологическая обстановка, которая останется напряженной, позволит провести это мероприятие в указанные сроки», — сказал он.



По словам вице-губернатора, максимальная численность участников ПМЭФ пока не определена. «Окончательный ответ будет дан по согласованию с Роспотребнадзором по выходу на ту эпидемиологическую ситуацию, которая будет на начало мая, и мы четко будем понимать, сколько гостей может быть принято с учетом тех или иных стандартов», — отметил он. При этом Максим Соколов не исключил, что число участников ПМЭФ превысит «несколько тысяч». Дополнительной подготовки площадки не потребуется. «Территория является чистой с санитарной точки зрения, за год никакие мероприятия не проводились», — сообщил вице-губернатор.

