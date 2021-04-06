Верховный суд предложил не закрывать дела о домашнем насилии, даже если стороны примирились

Как пишет 6 апреля «Медиазона» , о данной инициативе в декабре прошлого года рассказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. В настоящий момент УПК относит к частному обвинению только три статьи, которые приводятся в законопроекте, а принятие поправок должно привести к ликвидации этого института.

Пленум Верховного суда решил внести в Госдуму поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым дела о домашнем насилии и клевете перейдут из частного в разряд дел частно-публичного обвинения. Об этом сообщается на сайте ВС РФ.

В порядке частного обвинения дела в России возбуждаются по заявлению потерпевшей стороны. По ним не осуществляется дознание и обязанность по сбору доказательств лежит на потерпевших. Такие дела рассматривают мировые судьи, и их можно прекратить по примирению сторон.



Перевод же статей в новый раздел приведёт к тому, что к сбору доказательств станут привлекать правоохранительные органы, а прекращать дела нельзя будет только из-за отказа потерпевшей стороны от заявления.



Лебедев объяснял необходимость поправок тем, что пострадавшие от домашнего насилия «вынуждены собирать доказательства, продолжая проживать совместно с правонарушителем, обидчиком, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны».



В пояснительной записке к документу уточняется, что в 2020 году почти половина дел по этим статьям были прекращены из-за примирения. По статье о лёгком вреде здоровью осудили 1616 человек, а по статье о побоях — 1629. При этом дела из-за примирения были прекращены на 1519 и 1355 человек соответственно.

