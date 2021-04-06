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После аварии на Курчатова в больницу увезли женщину и ребёнка

Двое пострадали в ДТП на улице Курчатова в Петербурге

Авария с пострадавшими произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 6 апреля. Фотографии с места ДТП выкладывают в соцсетях.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, на улице Курчатова, 6 столкнулись два автомобиля, в результате один из них врезался ещё в одну машину. Помощь врачей потребовалась матери и ребёнку, которые ехали в одном автомобиле. Их госпитализировали, предварительно в состоянии средней степени тяжести.

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«Только проехали. ВАЗ — ржавый хлам... Водителя нет. В скорой, наверное», — добавляют участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На картах «Яндекса» отмечено, что авария произошла незадолго до шести часов вечера, проезд по улице затруднён.

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Комментарии (2)

veteran78
Вот так едешь (идёшь , летишь , плывёшь ) хренак ... дальше лотерея.
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