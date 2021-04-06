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В финале конкурса «Миссис Шри-Ланка» с победительницы сорвали корону

Конкурс красоты на Шри-Ланке завершился скандалом и госпитализацией победительницы

Конкурс «Миссис Шри-Ланка» закончился стычкой на сцене и скандалом. Об этом 6 апреля сообщает BBC.

Титул получила Пушпика Де Силва, однако победительница 2019 года Каролин Джурие сорвала с нее корону в прямом эфире. По словам Джурие, де Силва якобы находится в разводе и не может быть обладательницей титула. Победительница в итоге покинула сцену в слезах.

В своем Facebook Пушпика написала, что она даже получила травмы и ей пришлось ехать в больницу. Она собирается подать иск в связи с произошедшим. Ее оппонентку уже допросили полицейские.

Организаторы конкурса сообщили, что вернули корону победительнице и принесли ей извинения. Согласно правилам, принимать участие в соревновании могут только замужние женщины. Де Силва и правда разошлась с мужем, но официально не разводилась.

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Комментарии (1)

Telman_spb
истинно питерские новости для рубрики " общество" !!
редакция - молодцы!
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