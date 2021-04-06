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В коммуналке на Заневском проспекте спасатели нашли обгоревшее тело

Человек погиб при пожаре на Заневском проспекте в Петербурге

Пожар в жилой пятиэтажке в Красногвардейском районе Петербурга, разгоревшийся вечером 6 апреля, не обошёлся без жертв.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, при тушении коммунальной квартиры на Заневском проспекте, 7, спасатели нашли погибшего. Тело настолько обгорело, что установить пол и возраст на месте затруднительно.

Пожарных к пятиэтажке на пересечении Заневского и Стахановцев вызвали в 16:45, через час возгорание ликвидировали. Огонь уничтожил обстановку одной из комнат пятикомнатной квартиры. По уточненным данным МЧС, из парадной эвакуировали 19 человек: десять вышли сами, шестерых взрослых и троих детей вывели при помощи масок-самоспасателей.

© Фонтанка.Ру

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