В коммуналке на Заневском проспекте спасатели нашли обгоревшее тело

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, при тушении коммунальной квартиры на Заневском проспекте, 7, спасатели нашли погибшего. Тело настолько обгорело, что установить пол и возраст на месте затруднительно.



Пожарных к пятиэтажке на пересечении Заневского и Стахановцев вызвали в 16:45, через час возгорание ликвидировали. Огонь уничтожил обстановку одной из комнат пятикомнатной квартиры. По уточненным данным МЧС, из парадной эвакуировали 19 человек: десять вышли сами, шестерых взрослых и троих детей вывели при помощи масок-самоспасателей.

