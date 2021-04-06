Команда ИТМО обошла 330 конкурентов на пути в финал студенческого чемпионата мира по программированию

Команда петербургского Университета ИТМО выиграла полуфинал студенческого чемпионата мира International Collegiate Programming Contest по программированию. Студенты превзошли почти 330 конкурентов и вышли в финал состязания.
«Студенты ИТМО — семикратные победители чемпионата мира по программированию. Желаю нашим ребятам уверенной победы и в этом году. Важно, что студенты не просто отлично учатся, но и доказывают свои способности на соревнованиях мирового уровня. Именно эти молодые и талантливые специалисты вскоре смогут подключиться к работе по цифровой трансформации нашего города», — заявил 6 апреля губернатор Александр Беглов.
Студенты ИТМО — неоднократные победители крупнейших международных соревнований по программированию: ICPC (единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и ряда других.