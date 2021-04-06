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Команда ИТМО обошла 330 конкурентов на пути в финал студенческого чемпионата мира по программированию

Студенты из Петербурга вышли в финал чемпионата мира по программированию

Команда петербургского Университета ИТМО выиграла полуфинал студенческого чемпионата мира International Collegiate Programming Contest по программированию. Студенты превзошли почти 330 конкурентов и вышли в финал состязания.

«Студенты ИТМО — семикратные победители чемпионата мира по программированию. Желаю нашим ребятам уверенной победы и в этом году. Важно, что студенты не просто отлично учатся, но и доказывают свои способности на соревнованиях мирового уровня. Именно эти молодые и талантливые специалисты вскоре смогут подключиться к работе по цифровой трансформации нашего города», — заявил 6 апреля губернатор Александр Беглов.

Студенты ИТМО — неоднократные победители крупнейших международных соревнований по программированию: ICPC (единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и ряда других.

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Комментарии (5)

killbeachtrash
Умные ребята это хорошо. У самого несколько специальностей разработок ( продавались). Но всегда у меня возникает вопрос "Что создано конкурентоспособного в России , что продается у наших "партнеров" ?"
Igor_VS
ИТМО сейчас производит программистов и бумажные отчеты. И жутко любит строить планы на будущее. Впрочем, как и многие наши достойные университеты.
ПТСЖ
У студентов, конечно, же нету имени. Так, неизвестные солдаты.... зачем о них говорить?
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