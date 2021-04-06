Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы за рассказ о следствии в отношении Соболь

Правозащитницу Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Об этом она сама 6 апреля сообщила в своем Facebook.



Литвинович ранее обвиняли в том, что она нарушила закон об ОНК, когда в интервью телеканалу «Дождь» рассказала о следствии в отношении соратницы Навального Любови Соболь. Например, она сообщила о том, что Соболь допрашивали ночью и у нее при этом забрали маску и обувь.



В совете Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, который и принимал это решение, заявили, что Литвинович исключена «вследствие неоднократного нарушения ею Кодекса этики».

