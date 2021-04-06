Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы за рассказ о следствии в отношении Соболь

Правозащитницу Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Об этом она сама 6 апреля сообщила в своем Facebook.
Литвинович ранее обвиняли в том, что она нарушила закон об ОНК, когда в интервью телеканалу «Дождь» рассказала о следствии в отношении соратницы Навального Любови Соболь. Например, она сообщила о том, что Соболь допрашивали ночью и у нее при этом забрали маску и обувь.
В совете Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, который и принимал это решение, заявили, что Литвинович исключена «вследствие неоднократного нарушения ею Кодекса этики».
Сама Литвинович говорила, что нарушений в своих действиях не усматривает. «Я информировала граждан о том, что происходит в деле Любови Соболь. Моя работа как члена ОНК в этом и заключается», — говорила она.
Правозащитница заявила «Интерфаксу», что будет оспаривать решение Общественной палаты в суде. Кроме того, она напомнила, что после исключения из ОНК собирается идти на выборы в Госдуму.