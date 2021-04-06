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Британский и африканский штаммы коронавируса не удается отловить в Петербурге. «Появится, подождите»

Замглавы НИИ Пастера рассказал про британский и африканский штаммы коронавируса в Петербурге

Зараженные британским и африканским штаммами коронавируса в Петербурге, возможно, и есть, но отловить их пока не удается, заявил 6 апреля «Фонтанке» заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

«Среди тех образцов из Петербурга и Северо-Западного федерального округа, которые исследуем мы, в рамках распоряжения правительства, мы пока ничего не обнаружили, — рассказал Дедков. — Но то, что мы не нашли, не означает, что его нет. Если в стране этот штамм начал циркулировать, то его количество будет увеличиваться, и если его выявляют в Москве, то объективных причин, почему его не может быть в Петербурге, нет. Люди ездят постоянно, контактируют. Появится, подождите».

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России уже выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским, все они «привезены» из-за рубежа. Исследованием образцов вируса занимаются институты Роспотребнадзора по всей стране. Северо-Запад, включая Петербург, — вотчина Института Пастера. Через него уже прошли более 1000 образцов от заболевших, которые прибыли из-за рубежа, были в контакте с такими людьми или болезнь у них протекает с атипичной клиникой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

nuga
Заткнитесь уже.Не работает.В прошлом обещали всем горы трупов,если выйдут за пределы квартиры.За подобное нагнетание и распространение слухов,паники при Сталине расстреляли бы.
Riptide
А ЧЕМ ? занимается профильная структура ФМБА России ?
Федеральное медико-биологическое агенство Российской Федерации?
А ?
vader
Отловить! Какое прекрасное слово. Отловить и изолировать. И наказать. Публично. С демонстрацией по телевизору. Чтоб знали. Чтоб помнили.
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