Британский и африканский штаммы коронавируса не удается отловить в Петербурге. «Появится, подождите»

«Среди тех образцов из Петербурга и Северо-Западного федерального округа, которые исследуем мы, в рамках распоряжения правительства, мы пока ничего не обнаружили, — рассказал Дедков. — Но то, что мы не нашли, не означает, что его нет. Если в стране этот штамм начал циркулировать, то его количество будет увеличиваться, и если его выявляют в Москве, то объективных причин, почему его не может быть в Петербурге, нет. Люди ездят постоянно, контактируют. Появится, подождите».



Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России уже выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским, все они «привезены» из-за рубежа. Исследованием образцов вируса занимаются институты Роспотребнадзора по всей стране. Северо-Запад, включая Петербург, — вотчина Института Пастера. Через него уже прошли более 1000 образцов от заболевших, которые прибыли из-за рубежа, были в контакте с такими людьми или болезнь у них протекает с атипичной клиникой.

