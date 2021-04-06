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Ким Кардашьян вошла в список миллиардеров Forbes

Богатейшая из рода Кардашьян: Ким Кардашьян стала миллиардершей

Ким Кардашьян Уэст наконец-то вошла в рейтинг миллиардеров Forbes. Состояние светской королевы достигло $1 млрд по данным Forbes Real Time 6 апреля.

Актриса и модель сделала состояние на собственной линейке косметических средств KKW Beauty и бренде нижнего белья Skims. Линейку нижнего белья Кардашьян запустила в 2019 году. Пакет акций Ким в Skims оценивается в $225 млн.

Хотя в названии косметического бренда и стоит «W» от Уэст, знаменитая пара Кардашьян-Уэст сейчас в процессе развода. Ким подала на развод со скандальным рэпером Канье Уэстом 19 февраля 2021 года. Пара воспитывает четырех детей, но сейчас Ким требует полной опеки над ними.

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