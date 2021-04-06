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Победить лейкоз, чтобы лечить детей. Педиатру срочно нужна помощь

Педиатру Анне Власовой осенью прошлого года поставили диагноз — лейкоз. Чтобы победить болезнь, ей нужна трансплантация костного мозга. Донор уже найден. Сама операция будет сделана за госсчёт. Но активация донора — платная. Необходимую для этого сумму семья врача за короткий срок собрать не в состоянии — операция через две недели.

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Благотворительный фонд «География добра» просит оказать помощь в сборе средств.

Анна Власова, 36 лет.

Миелобластный лейкоз, бластный криз.

Необходимо обследование и активация донора для ТКМ. Не хватает 288 300 рублей.

Анна родилась в семье педиатров, поэтому выбор профессии был предопределен: с самого детства она мечтала стать врачом и лечить детей. Мечта сбылась — Анна закончила медвуз и уже 12 лет работает участковым педиатром. Многие маленькие её пациенты уже успели за это время вырасти и обзавестись своими детьми.

На протяжении своей профессиональной деятельности Анна всегда была спасением для своих пациентов, но сейчас помощь нужна ей. В октябре 2020 года после стандартного анализа крови у неё диагностировали миелобластный лейкоз. Чтобы победить болезнь, ей необходима трансплантация костного мозга. Операцию проведут в петербургском НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой.

Был найден неродственный донор, операцию назначили на 20 апреля. Но если сама трансплантация оплачивается государством и все расходы покрываются квотой для граждан РФ, то активация и обследование донора, которые являются обязательными, пациент должен оплачивать самостоятельно. Стоимость составляет почти 300 тысяч рублей.

Собрать всю сумму за такой короткий срок Анна и её семья не в состоянии. Между тем времени осталось совсем мало.

Анна обратилась за помощью в благотворительный фонд «География добра», который открыл сбор средств.

О том, как помочь Анне, можно узнать на её странице на сайте фонда.

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