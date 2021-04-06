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«Как в доковидную эпоху». «Бессмертный полк» пройдёт 9 Мая по Невскому проспекту

Шествие «Бессмертный полк» пройдёт по Невскому проспекту в Петербурге

Оргкомитет «Бессмертного полка» в Петербурге получил согласование на проведение шествия по Невскому проспекту в День Победы. Об этом «Фонтанке» 6 апреля сообщил глава отделения «Бессмертный полк России» в Петербурге Андрей Краснобаев.

«Все согласования с администрацией получены. Всё пройдёт, как в доковидную эпоху», — отметил он.

Старт акции планируется в 15:00 на площади Восстания. Далее участники шествия пройдут по проезжей части Невского проспекта.

В 2020 году шествие пришлось отменять из-за пандемии коронавируса.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

BrotherRabbit
Вы ничего не понимаете.
Это «дополнительные меры по защите людей» от коронавируса, о которых объявил Мишустин.
(Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры защиты граждан РФ от коронавируса)
Castor Troy
Шоу «ходячее кладбище» требует новых «бессмертных», ну чем не игра престолов)
Тамошние одичалые умнее “homo vatnicus” видимо были, сбежали за стену. Наши же изучаемые особи, видимо наоборот, мечтают быстрее приобщиться и принять соответствующий облик.
265110244
Вот и хорошо.
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