«Как в доковидную эпоху». «Бессмертный полк» пройдёт 9 Мая по Невскому проспекту

Оргкомитет «Бессмертного полка» в Петербурге получил согласование на проведение шествия по Невскому проспекту в День Победы. Об этом «Фонтанке» 6 апреля сообщил глава отделения «Бессмертный полк России» в Петербурге Андрей Краснобаев.



«Все согласования с администрацией получены. Всё пройдёт, как в доковидную эпоху», — отметил он.



Старт акции планируется в 15:00 на площади Восстания. Далее участники шествия пройдут по проезжей части Невского проспекта.



В 2020 году шествие пришлось отменять из-за пандемии коронавируса.