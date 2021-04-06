FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

ВТБ выставил на продажу особняк в центре Петербурга

ВТБ продает на аукционе бывший офис на Большой Морской

ВТБ выставил на продажу здание бывшего головного офиса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Торги пройдут на открытом аукционе на Единой электронной торговой площадке 13 апреля.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе банка, объект продаётся в связи с тем, что сотрудники головного офиса были перемещены в новый комплекс «Невская ратуша».

Стартовая цена четырехэтажного дома на Большой Морской, 29, площадью около 2 тыс. кв. м составит 252 млн руб. (около 126 тыс. руб. за 1 кв. м).

Особняк на Большой Морской был построен в 1830 году. Правда, в 1970-х годах из-за ветхости здание было полностью разобрано и воссоздано из современных материалов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

PROM
кв.метр студии в Мурино дороже стоит
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний