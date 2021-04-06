ВТБ выставил на продажу особняк в центре Петербурга

ВТБ выставил на продажу здание бывшего головного офиса на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Торги пройдут на открытом аукционе на Единой электронной торговой площадке 13 апреля.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе банка, объект продаётся в связи с тем, что сотрудники головного офиса были перемещены в новый комплекс «Невская ратуша».



Стартовая цена четырехэтажного дома на Большой Морской, 29, площадью около 2 тыс. кв. м составит 252 млн руб. (около 126 тыс. руб. за 1 кв. м).



Особняк на Большой Морской был построен в 1830 году. Правда, в 1970-х годах из-за ветхости здание было полностью разобрано и воссоздано из современных материалов.

