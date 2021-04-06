Бывший гендиректор ответил за растворившиеся миллионы Оптического института имени Вавилова

О приговоре Щукину 6 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов. Василеостровский райсуд признал его виновным в хищении 12 млн рублей у НИТИОМ — Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова».

В Петербурге за хищение денег приговорили бывшего гендиректора подразделения Оптического института имени Вавилова Сергея Щукина. Он остался на свободе с долгом в 12 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, не позднее 2015 года, будучи гендиректором, Щукин издал приказ о проведении конкурса на работы по привязке горячего изостатического пресса — фактически они относились к строительству здания на территории института, были уже выполнены и оплачены. Щукин, уверено обвинение, знал об этом, но, несмотря на это, организовал повторный конкурс, привлёк неосведомлённого об афере номинального подрядчика — «Лабораторию РДД» — и позднее от имении НИТИОМ заключил с компанией договор на выполнение работ на 12 млн рублей. Деньги были перечислены подрядчику, но у него не задержались.



«После чего неосведомленные неустановленные лица по указанию Щукина перечислили похищенные денежные средства на счета организаций, используемых для «транзита» и «обналичивания» денежных средств. Тем самым Щукин смог распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.



Подсудимый себя виновным не признал. Его осудили по статье 160 УК («Растрата») и назначили 5 лет лишения свободы условно. Также суд взыскал в пользу АО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» 12 миллионов рублей.

