FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Два танкера едва не устроили Суэцкому каналу новый Ever Given

Двойное ЧП в Суэцком канале: спасать пришлось сразу два танкера

Навигация в Суэцком канале вновь оказалась в затрудненном положении из-за итальянского танкера Rumford, которому потребовалась помощь буксиров при проходе канала, и севшего на мель танкера Minerva Nike под греческим флагом, сообщил сервис Marine Traffic.

Источник РИА Новости заявил 6 апреля, что Minerva Nike почти перегородила канал, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров. И теперь навигация идет в штатном режиме.

Как писала «Фонтанка», 23 марта суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. Он полностью перекрыл движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. На пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала. Разблокировать водную артерию удалось только к 29 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Маэстро
Капитанов стали из водителей маршруток набирать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний