Два танкера едва не устроили Суэцкому каналу новый Ever Given

Навигация в Суэцком канале вновь оказалась в затрудненном положении из-за итальянского танкера Rumford, которому потребовалась помощь буксиров при проходе канала, и севшего на мель танкера Minerva Nike под греческим флагом, сообщил сервис Marine Traffic.



Источник РИА Новости заявил 6 апреля, что Minerva Nike почти перегородила канал, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров. И теперь навигация идет в штатном режиме.

Как писала «Фонтанка», 23 марта суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. Он полностью перекрыл движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. На пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала. Разблокировать водную артерию удалось только к 29 марта.

