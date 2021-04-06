Британский актер Пол Риттер умер от опухоли мозга. Он сыграл роль инженера АЭС в сериале «Чернобыль»

Пол Риттер, сыгравший в известном сериале о чернобыльской катастрофе, умер в возрасте 55 лет. Также зритель знает его по фильму «Гарри Поттер и Принц-полукровка».
О смерти актера 6 апреля сообщил его агент. Он рассказал, что Пол Риттер страдал онкологией и мирно умер дома в окружении семьи — жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя. Также в своем заявлении он упомянул, что Риттер был талантливым артистом театра и кино, был номинирован на премию Лоуренса Оливье в 2006-м и на премию «Тони» в 2009 году.
«Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать», — приводит слова агента актера издание The Guardian.