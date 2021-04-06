FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Британский актер Пол Риттер умер от опухоли мозга. Он сыграл роль инженера АЭС в сериале «Чернобыль»

Актер из сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер

Пол Риттер, сыгравший в известном сериале о чернобыльской катастрофе, умер в возрасте 55 лет. Также зритель знает его по фильму «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

О смерти актера 6 апреля сообщил его агент. Он рассказал, что Пол Риттер страдал онкологией и мирно умер дома в окружении семьи — жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя. Также в своем заявлении он упомянул, что Риттер был талантливым артистом театра и кино, был номинирован на премию Лоуренса Оливье в 2006-м и на премию «Тони» в 2009 году.

«Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать», — приводит слова агента актера издание The Guardian.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

АСмуров
"Главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Фомин по официальной версии тоже признан виновником аварии. Он принимал активное участие в ликвидации последствий, но был арестован одновременно с директором станции Виктором Брюхановым. Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Во время следствия инженер сошёл с ума — разбил очки и стёклами от них пытался вскрыть себе вены.

У Николая Фомина в 1988 году, после двух лет содержания под стражей, развился реактивный психоз (патологическое и временное изменение восприятия реальности и способов взаимодействия с окружением). Его отправили в Рыбинскую психоневрологическую лечебницу для заключенных. По настоянию родственников его перевели из тюремной больницы в гражданскую психиатрическую клинику в Тверскую область. Одно время он работал на Калининской АЭС."

После подшипников от ленинградской Электросилы.
AlBerkut
Вот это вжился в роль... Прямо до конца🤔
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний