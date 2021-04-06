Двух малышей, родившихся в Ленинградском зоопарке у семьи патагонских мар, приходится выращивать отдельно. Впрочем, оба чувствуют себя хорошо.

6 апреля зоопарк поделился фотографиями и видео детёнышей. Брат и сестра появились на свет 25 февраля у самки Гуарани, их отца зовут Квебахо. Имена эти южноамериканские, так как мары обитают в Аргентине. Ещё их называют патагонскими зайцами или свинками. Это четвёртый по величине грызун в мире (после капибары, бобра и дикобраза) — размером с небольшую собаку. Малышам имена пока не выбрали.

«К сожалению, мама стала кормить только одного детёныша. Новорождённую самочку пришлось забрать из группы: сотрудники ветеринарного отдела выкормили её самостоятельно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она воспринимает работников зоопарка как свою семью и охотно бежит к людям. На данный момент девочка находится во внутренних помещениях под присмотром специалистов», — рассказывает зоопарк в своём Instagram.

Её братик очень активный и общительный. Он живёт в павильоне «Тропический дом» и бегает по вольеру за мамой и папой как хвостик. Сейчас он ещё пьёт молоко, но постепенно переходит на твёрдую пищу, особенно любит есть кашу.