«Всю жизнь с пипетки йогуртик попивать». Заура, затаившего обиду на оперов после новости «Фонтанки», отправили в колонию-поселение

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 апреля, Жазаев узнал о том, что в апреле 2017 года в квартире на проспекте Стачек, которая, как писала «Фонтанка», принадлежит президенту Санкт-Петербургского союза предпринимателей Роману Пастухову, нашли казино. Он также прочитал новость нашего издания, где было написано, что приют в помещении « нашел мелкий делец в сфере игорной деятельности по имени Заур . Он бывший спортсмен, приехал в Петербург из Кабардино-Балкарии». Это его «тронуло и обидело»... (Жазаев пояснял: «Что значит — бывший спортсмен? За это вообще обидно!») и заставило задуматься, что его хотят привлечь к уголовной ответственности. На основании этого Жазаев решил запугать следователя и двух сотрудников полиции, чтобы они больше не производили никакой оперативной работы по данному уголовному делу.

Он позвонил одному из сотрудников МВД и сообщил: «У меня есть фотография твоя и Д. (второй сотрудник полиции)! У меня есть полностью все ваши данные! Д. потом просто челюсть (нецензурная речь) снесу, и будет он всю жизнь с пипетки йогуртик попивать! Думаешь, что вы бессмертные что ли или кровь у вас не течет?! Или чего, семьи что ли нету!»



В апреле 2017 года он создал в социальной сети «ВКонтакте» аккаунт под вымышленным именем «Стас Карпов». С него он писал следователю и его супруге о якобы коррупционных проявлениях сотрудника и с угрозами привлечения последнего к уголовной ответственности по вымышленным основаниям. Также он обещал следователю переломать кости, если он не прекратит расследование по делу о казино.



Во время рассмотрения дела в Смольнинском райсуде Жазаев вину не признал. Сначала он заявил, что на него наводит напраслину следователь, которому он дал в долг полмиллиона.



Потом стал говорить на заседаниях на иностранном языке (вероятно, немецком), потом писал таблички и поднимал их, требовал переводчика с африканского языка бикья. А потом и вовсе перестал говорить, просто молчал.

