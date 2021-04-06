В Юнтолово почти пятьдесят пожарных боролись с огнём на складе. Тушили по повышенному номеру сложности

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о пожаре на Репищевой, 14, поступила на пульт дежурного через несколько минут после полудня. Прибывшие на место пожарные нашли очаг в одноэтажном здании размером 12 х 100 метров.



В помещении в тюках складировали полиэтилен. Огонь охватил 40 квадратных метров, до часа дня с ним боролись по повышенному номеру 1-БИС — первому из пяти номеров сложности.



«В 13:08 пожар локализован, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

