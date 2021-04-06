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В Юнтолово почти пятьдесят пожарных боролись с огнём на складе. Тушили по повышенному номеру сложности

Склад с полиэтиленом загорелся на Репищевой улице в Петербурге

Складское помещение горело в Приморском районе Петербурга днём 6 апреля. К борьбе с огнём привлекли четырнадцать расчётов и 49 сотрудников.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о пожаре на Репищевой, 14, поступила на пульт дежурного через несколько минут после полудня. Прибывшие на место пожарные нашли очаг в одноэтажном здании размером 12 х 100 метров.

В помещении в тюках складировали полиэтилен. Огонь охватил 40 квадратных метров, до часа дня с ним боролись по повышенному номеру 1-БИС — первому из пяти номеров сложности.

«В 13:08 пожар локализован, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (7)

f0ntan
Я название "Юнтолово" слышал только в рекламе ЖК, в которой участвовал бобр с фотоаппаратом. В Берлине бобры на улицах малоэтажного коттеджного сектора водятся. То, что жители это ЖК "Юнтолово" будут видеть бобров - я сомневаюсь
hedgehog_
ну и я тут понудю. раз решили муниципальными образованиями делить, то так и пишите.
в муниципальном образовании юнтолово горел сарай с мусором.
а то непонятно же про какое кокрентно юнтолово речь, пока не прочтешь про репищеву улицу
265839322
Комментаторы такие снобы) на вечеринках вас, наверное, очень любят))
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