Один из самых редчайших и желанных образцов, посвященных восхождению императора Константина Павловича на престол, продан на аукционе Stacks&Bowers. В последний раз такая монета нашла нового владельца 17 лет назад.



Как сообщает сайт аукциона, торги начались 6 апреля, в 10 часов по гонконгскому времени. На продажу среди прочего попал образец Санкт-Петербургского монетного двора 1825 года. Он интересен своей историей — монета появилась в период декабрьского междуцарствования. Всего было изготовлено пять Константиновских рублей, после неудавшегося восстания декабристов работу свернули, а на монетном дворе провели зачистку и уничтожили все следы. Сегодня три образца хранятся в Эрмитаже, Государственном историческом музее и Смитсоновском музее Вашингтона, остальные две монеты ушли в частные коллекции.