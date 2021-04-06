Один из самых редчайших и желанных образцов, посвященных восхождению императора Константина Павловича на престол, продан на аукционе Stacks&Bowers. В последний раз такая монета нашла нового владельца 17 лет назад.
Как сообщает сайт аукциона, торги начались 6 апреля, в 10 часов по гонконгскому времени. На продажу среди прочего попал образец Санкт-Петербургского монетного двора 1825 года. Он интересен своей историей — монета появилась в период декабрьского междуцарствования. Всего было изготовлено пять Константиновских рублей, после неудавшегося восстания декабристов работу свернули, а на монетном дворе провели зачистку и уничтожили все следы. Сегодня три образца хранятся в Эрмитаже, Государственном историческом музее и Смитсоновском музее Вашингтона, остальные две монеты ушли в частные коллекции.
Примерную стоимость Константиновского рубля на аукционе в Гонконге оценивали в 400 000 – 600 000 долларов, однако приобретена она в разы дороже — за внушительные 2,64 миллиона долларов. Этот образец стал известен общественности только в прошлом веке, когда переходил из одной частной коллекции в другую. В последний раз Константиновский рубль был продан в 2004 году на Нью-Йоркской распродаже за 525 тысяч долларов.