Скорую помощь на дороге получила в центре Петербурге девушка-автомобилист, пробившая колесо в вечерний час пик. Бескорыстную услугу ей оказал курьер на велосипеде.
Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, накануне вечером на площади Льва Толстого на Петроградской стороне серебристый «Фольксваген» пробил колесо, случайно заехав на поребрик. Кажется, девушка еще не успела отчаяться, как к ней подоспела помощь. Услуги экспресс-сервиса предложил ехавший на велосипеде курьер.
«Фонтанка.ру»
Замена колеса не обошлась без заминок. Машина слетала с домкрата, но курьер справился. За десять минут потраченного времени он удостоился искренней благодарности. От денег молодой человек смущенно отказался.