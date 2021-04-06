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Поступок отзывчивого велосипедиста на площади Льва Толстого попал на видео. От денег он отказался

В Петербурге курьер поменял девушке пробитое колесо

Скорую помощь на дороге получила в центре Петербурге девушка-автомобилист, пробившая колесо в вечерний час пик. Бескорыстную услугу ей оказал курьер на велосипеде.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, накануне вечером на площади Льва Толстого на Петроградской стороне серебристый «Фольксваген» пробил колесо, случайно заехав на поребрик. Кажется, девушка еще не успела отчаяться, как к ней подоспела помощь. Услуги экспресс-сервиса предложил ехавший на велосипеде курьер.

«Фонтанка.ру»

Замена колеса не обошлась без заминок. Машина слетала с домкрата, но курьер справился. За десять минут потраченного времени он удостоился искренней благодарности. От денег молодой человек смущенно отказался.

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Комментарии (22)

SERGEY111
Ну деньги в данном случае может и не нужны но макнуть перо в чернильницу - обязательно .
Капитан Очевидность2
"От денег молодой человек смущенно отказался"

Он просто на "другую" благодарность, наверное, рассчитывал.
reyals
Подкаблучник на подкаблучнике, и подкаблучником погоняет.
Мерзко.
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