Охранник школы в Люблино подложил себе муляж бомбы, чтобы получить поощрение

В полиции Москвы 6 апреля рассказали о школьном охраннике, который в погоне за поощрительным рублём стал фигурантом уголовного дела. Мужчина постарался и нашёл муляж бомбы, чтобы спрятать его, а затем найти.
«В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что на территории школы охранником обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При осмотре саперной группой данного предмета установлено, что он не представляет опасности для окружающих и является муляжом», — говорится в сообщении.
Оперативники уголовного розыска начали искать шутника, но вышли на того самого охранника, от которого поступил тревожный звонок. Выяснилось, что он купил муляж в Интернете, разместил на обслуживаемой территории и инсценировал его обнаружение ради премии.
«По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе УМВД по ЮВАО.