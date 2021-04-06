Охранник школы в Люблино подложил себе муляж бомбы, чтобы получить поощрение

В полиции Москвы 6 апреля рассказали о школьном охраннике, который в погоне за поощрительным рублём стал фигурантом уголовного дела. Мужчина постарался и нашёл муляж бомбы, чтобы спрятать его, а затем найти.



«В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что на территории школы охранником обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При осмотре саперной группой данного предмета установлено, что он не представляет опасности для окружающих и является муляжом», — говорится в сообщении.

