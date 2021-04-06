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Охранник школы в Люблино подложил себе муляж бомбы, чтобы получить поощрение

Мужчина купил поддельную взрывчатку и спрятал её в школе, чтобы ему дали премию

В полиции Москвы 6 апреля рассказали о школьном охраннике, который в погоне за поощрительным рублём стал фигурантом уголовного дела. Мужчина постарался и нашёл муляж бомбы, чтобы спрятать его, а затем найти.

«В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что на территории школы охранником обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При осмотре саперной группой данного предмета установлено, что он не представляет опасности для окружающих и является муляжом», — говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска начали искать шутника, но вышли на того самого охранника, от которого поступил тревожный звонок. Выяснилось, что он купил муляж в Интернете, разместил на обслуживаемой территории и инсценировал его обнаружение ради премии.

«По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе УМВД по ЮВАО.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Полковник Рифат Закиров подобрал на полигоне академии детонатор и взрывчатку, собрал бомбу и спрятал её под лестничным пролётом возле кабинета кадровой службы Военно-космической академии имени Можайского с расчётом, что сможет её обезвредить и решить квартирный вопрос своей разросшейся семьи в качестве поощрения.
После этого, сам же полковник «обнаружил» СВУ, организовал эвакуацию, но при разминировании устройство сработало.

В результате взрыва в учебном корпусе Можайки на Ждановской улице 2 апреля 2019 года пострадали четверо, включая самого Закирова, получившего контузию.
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sakorol
зарплата маленькая а вот и подработка
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