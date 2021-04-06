Эрмитаж возвращается в реальность. Лекторий открывают для офлайн-встреч

Государственный Эрмитаж возобновляет образовательные офлайн-встречи. Как сообщили представители музея, в лекционных залах Главного штаба посетителей ждут с 15 апреля.



При входе посетителям будут измерять температуру, в лекторий пустят только с маской, перчатками и попросят соблюдать социальную дистанцию.



Первая офлайн-встреча посвящена обсуждению творчества Эдуарда Мане, следующая, назначенная на 20 апреля, получила название «Голландский натюрморт. Отражение повседневности».



Часть лекций Эрмитаж продолжает проводить в формате ZOOM-конференций. Встреча 13 апреля посвящена творческим процессам «После импрессионизма», 14 апреля слушателям расскажут о ювелирном доме Cartier, 20 апреля — об отшельничестве Поля Сезанна.

