FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Эрмитаж возвращается в реальность. Лекторий открывают для офлайн-встреч

Очные лекции в Главном штабе начнутся с середины апреля

Государственный Эрмитаж возобновляет образовательные офлайн-встречи. Как сообщили представители музея, в лекционных залах Главного штаба посетителей ждут с 15 апреля.

При входе посетителям будут измерять температуру, в лекторий пустят только с маской, перчатками и попросят соблюдать социальную дистанцию.

Первая офлайн-встреча посвящена обсуждению творчества Эдуарда Мане, следующая, назначенная на 20 апреля, получила название «Голландский натюрморт. Отражение повседневности».

Часть лекций Эрмитаж продолжает проводить в формате ZOOM-конференций. Встреча 13 апреля посвящена творческим процессам «После импрессионизма», 14 апреля слушателям расскажут о ювелирном доме Cartier, 20 апреля — об отшельничестве Поля Сезанна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний