При этом каждый десятый россиянин ( 11 % ) готов принять участие в массовых акциях против ужесточения контроля в интернет-среде. В 2014 году пойти на такой митинг были готовы лишь 8 % россиян. Доля тех, кто не пойдёт защищать свободу в Сети, за 7 лет не изменилась — 87 % .

По данным опроса, 17 % россиян считают, что массовые протесты и демонстрации против ужесточения контроля в интернет-среде «вполне возможны». 74 % называют такой повод для выхода сограждан на улицы «маловероятным». Об этом 6 апреля сообщает ВЦИОМ .

С 2014 года почти вдвое упала доля россиян, которые полагают, что информация в Интернете нуждается в цензуре. Сегодня так считает лишь каждый четвёртый россиянин ( 26 % ), а семь лет назад так думал каждый второй ( 46 % ). В то же время в полтора раза выросла доля тех, кто считает, что вопрос регулирования зависит от типа информации, — с 37 % в 2014 году до 60 % сегодня.



Каждый третий респондент ВЦИОМ ( 32 % ) считает, что проводимая в настоящее время государственными и негосударственными структурами политика по борьбе с распространением «скорее неэффективна». Лишь каждый пятый ( 19 % ) называет усилия по регулированию распространения информации «скорее эффективными». 30 % согласны с утверждением «регулирование Интернета ущемляет мою личную свободу». 65 % с этим не согласны.



«Сам по себе запрос на регулирующую функцию в Интернете сохраняется, и он достаточно высок. Но сегодня он все больше связан не со слепым запретом, осуществляемым неведомым образом, а с поиском инструментов, которые могли бы удовлетворительно, прозрачно и открыто исполнять селективную функцию. Вместе с тем деятельность властей в этом направлении пока еще продолжает оцениваться обществом как малоэффективная, хотя в целом общий позитивный фон оценок стал заметно подрастать», — комментирует цифры директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

