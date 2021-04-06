На Сахалине тотальный блэкаут: без света сидит почти весь остров

Без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек при населении острова в 490 тысяч, сообщают 6 апреля в Минэнерго. В ведомстве обещают восстановление электроснабжения в течение двух часов.



«По информации ПАО «РусГидро», на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1-я и 2-я секции шин 110 кВ, — рассказали в Минэнерго. — Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тысяч человек, мощность отключённых потребителей составляет около 300 МВт. Электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне».