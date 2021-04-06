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На Сахалине тотальный блэкаут: без света сидит почти весь остров

400 тысяч жителей Сахалина вернулись в первобытную тьму

Без света на Сахалине остались около 400 тысяч человек при населении острова в 490 тысяч, сообщают 6 апреля в Минэнерго. В ведомстве обещают восстановление электроснабжения в течение двух часов.

«По информации ПАО «РусГидро», на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1-я и 2-я секции шин 110 кВ, — рассказали в Минэнерго. — Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тысяч человек, мощность отключённых потребителей составляет около 300 МВт. Электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне».

Специалисты уже ведут восстановительные работы — Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля, начала набирать нагрузку.

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Комментарии (2)

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