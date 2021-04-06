FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Любовное послание конспирологам». Илон Маск посмотрел «Годзиллу против Конга»

Илон Маск написал краткую рецензию на фильм Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Судя по его отзыву в Twitter, картина ему очень понравилась.

«Просто невероятно! Самое безумное кино, что я когда-либо видел! Любовное послание конспирологам! И все равно — трогательный финал», — написал Маск.

Он добавил, что фильм должен очень понравиться сторонникам теорий заговоров. Например, в картине утверждается, что Земля внутри полая, а внутри нее находятся неизведанные формы жизни. «Земля не плоская, а полый шар, и внутри него живет Donkey King (герой игр от Nintendo, огромная обезьяна. — Прим. ред.)», — написал Маск.

Отметим, премьера «Годзиллы против Конга» в России состоялась 24 марта и побила рекорд по постпандемийным сборам. За два уик-энда фильм собрал более 700 млн рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

DEMOMON
А на завтрак он чё сегодня ел?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний