«Любовное послание конспирологам». Илон Маск посмотрел «Годзиллу против Конга»

Илон Маск написал краткую рецензию на фильм Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Судя по его отзыву в Twitter, картина ему очень понравилась.



«Просто невероятно! Самое безумное кино, что я когда-либо видел! Любовное послание конспирологам! И все равно — трогательный финал», — написал Маск.



Он добавил, что фильм должен очень понравиться сторонникам теорий заговоров. Например, в картине утверждается, что Земля внутри полая, а внутри нее находятся неизведанные формы жизни. «Земля не плоская, а полый шар, и внутри него живет Donkey King (герой игр от Nintendo, огромная обезьяна. — Прим. ред.)», — написал Маск.

