«Любовное послание конспирологам». Илон Маск посмотрел «Годзиллу против Конга»

Илон Маск написал краткую рецензию на фильм Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Судя по его отзыву в Twitter, картина ему очень понравилась.
«Просто невероятно! Самое безумное кино, что я когда-либо видел! Любовное послание конспирологам! И все равно — трогательный финал», — написал Маск.
Он добавил, что фильм должен очень понравиться сторонникам теорий заговоров. Например, в картине утверждается, что Земля внутри полая, а внутри нее находятся неизведанные формы жизни. «Земля не плоская, а полый шар, и внутри него живет Donkey King (герой игр от Nintendo, огромная обезьяна. — Прим. ред.)», — написал Маск.
Отметим, премьера «Годзиллы против Конга» в России состоялась 24 марта и побила рекорд по постпандемийным сборам. За два уик-энда фильм собрал более 700 млн рублей.