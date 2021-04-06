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«Отец евро» Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет

Нобелевский лауреат по экономике Манделл скончался в Италии

Профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет. Об этом 6 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя вуза.

По данным издания, экономист скончался 4 апреля в Италии, где жил последние годы. Роберта Манделла считают идейным вдохновителем создания единой европейской валюты, Bloomberg прямо называет его «отцом евро». Кроме того, он активно поддерживал создание общеевропейского экономического и валютного союза.

Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за теорию гибких рынков, необходимых для создания успешной зоны с единой валютой. Он описал свободное передвижение рабочей силы и капитала в таких зонах.

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Комментарии (1)

265838731
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