«Отец евро» Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет

Профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет. Об этом 6 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя вуза.



По данным издания, экономист скончался 4 апреля в Италии, где жил последние годы. Роберта Манделла считают идейным вдохновителем создания единой европейской валюты, Bloomberg прямо называет его «отцом евро». Кроме того, он активно поддерживал создание общеевропейского экономического и валютного союза.



Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за теорию гибких рынков, необходимых для создания успешной зоны с единой валютой. Он описал свободное передвижение рабочей силы и капитала в таких зонах.

