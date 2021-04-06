Арестованный по делу о развращении юношей петербуржец рассказал, кого ещё «катал» на заднем сиденье «Ниссана»

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, накануне следователи из Кингисеппского и Волховского районов области возбудили уголовные дела о половом сношении с несовершеннолетними. В основу легли показания уже арестованного по аналогичной статье 37-летнего петербуржца. «Амурные дела» с подростками начинались одинаково — с переписки в соцсетях.

Арестованный бывший водитель строительной фирмы из Петербурга дал явку с повинной, в которой рассказал, что занимался сексом ещё с двумя юношами. За «любовью» он ездил в разные районы Ленобласти.

Обвиняемый рассказал, что в конце лета 2020 года он познакомился с 16-летним Максимом из Кингисеппа. Вскоре флирт привёл к сексу на заднем сиденье «Ниссана».

В середине октября петербуржец нашёл юношу помладше. 14-летний Илья из Сясьстроя встретился с развратником через неделю в родном городе. Место действия осталось неизменным — машина брата мужчины. Арестованный утверждает, что с обоими мальчиками «любовь» была по обоюдному согласию.

Житель Петербурга был задержан в декабре 2020 года за секс с 13-летним. Как ранее писала «Фонтанка», в сентябре он вышел после отбытия 10-летнего срока за сношение с несовершеннолетними. Выходит, что мужчина принялся за старое сразу же после освобождения.