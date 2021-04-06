Более 80 образцов «британского» штамма и 6 «южноафриканского» приехали в Россию из-за границы

В России сейчас выделен 81 образец «британского» штамма коронавируса и шесть образцов «южноафриканского». Все эти случаи — завозные. Об этом руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова рассказала в интервью «Известиям», опубликованном 6 апреля. По её словам, эти штаммы активно распространяются в Европе, Азии, Африке и в Южной Америке, и пока россиянам «лучше оставаться в родной стране». «Если в ряде европейских стран 60–70 % всех находок — это именно «британский» штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее. Поэтому сегодня за пределы страны без необходимости лучше не выезжать», — советует Попова.

Она признала, что на территории России зафиксированы штаммы с мутациями. «Но для того чтобы оценить их эпидемиологическую значимость, необходимы дальнейшие исследования, которые мы и проводим. Пока оснований для каких-то опасений нет», — отметила глава Роспотребнадзора. Она добавила, что российские учёные начали отслеживать изменчивость возбудителя сразу после того, как стало понятно, что нетипичное течение пневмонии связано именно с вирусом. Проводится сиквенс — определение последовательностей геномов — всех материалов, собранных на территории страны. Быстро организовывать работу помогает вертикально интегрированная система Роспотребнадзора. «С начала прошлого года эта работа ведется постоянно во всех 85 субъектах. Расшифровано несколько тысяч вариантов нового коронавируса. Но учёные во всем мире считают, что они не имеют большого эпидемиологического значения. Однако перед Новым годом, когда появилась информация о «британском» штамме, который считается более контагиозным, мы усилили мониторинг. Не только количественно, но и несколько изменили критерии по отбору того материала, который нужно секвенировать. И у нас теперь двухэтапная оценка: сначала мы проводим ПЦР-исследование, и те пробы, которые представляют для нас интерес, секвенируем», — пояснила Попова.