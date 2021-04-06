Полиция нашла стрелявшего в южанина в Петербурге. Пострадавший же сбежал

Межэтнические разборки в Красносельском районе Петербурга закончились стрельбой. Пострадавший заявил, что претензий ни к кому не имеет, и скрылся от медиков. Полиция всё равно возбудила уголовное дело и нашла стрелка.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, накануне на Кузнецовской улице был задержан 29-летний мужчина. Он подозревается в том, что в субботу у кафе «Дружба» на улице Лётчика Пилютова вёл себя совсем недружелюбно и пустил пулю в оппонента.

В тот день около пяти утра от гражданина Азербайджана поступило в полицию сообщение о стрельбе. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы нашли 33-летнего жителя Дагестана с ранением в спину. После оказания помощи он был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что претензий ни к кому не имеет и считает случившееся личным делом. Затем пострадавший заявил, что ему становится хуже, и попросил вызвать медиков. Однако сотрудники скорой помощи до больницы его не довезли — пациент сбежал.