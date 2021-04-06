FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Полиция нашла стрелявшего в южанина в Петербурге. Пострадавший же сбежал

Стрельба у кафе «Дружба» на юго-западе Петербурга стала уголовным делом

Межэтнические разборки в Красносельском районе Петербурга закончились стрельбой. Пострадавший заявил, что претензий ни к кому не имеет, и скрылся от медиков. Полиция всё равно возбудила уголовное дело и нашла стрелка.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, накануне на Кузнецовской улице был задержан 29-летний мужчина. Он подозревается в том, что в субботу у кафе «Дружба» на улице Лётчика Пилютова вёл себя совсем недружелюбно и пустил пулю в оппонента.

В тот день около пяти утра от гражданина Азербайджана поступило в полицию сообщение о стрельбе. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы нашли 33-летнего жителя Дагестана с ранением в спину. После оказания помощи он был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что претензий ни к кому не имеет и считает случившееся личным делом. Затем пострадавший заявил, что ему становится хуже, и попросил вызвать медиков. Однако сотрудники скорой помощи до больницы его не довезли — пациент сбежал.

В понедельник был задержан подозреваемый — 29-летний мужчина. Он родом из того же региона, что и пострадавший. Полиция установила, что в ходе драки на Лётчика Пилютова он из неустановленного пистолета несколько раз выстрелил в воздух, после чего выбросил оружие и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанный помещён в ИВС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний