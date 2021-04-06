Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, группа создавала страницы интернет-магазинов по продаже бытовой техники. Товары на них предлагались по цене на 10 % ниже, чем в обычных магазинах. Обязательным условием было внесение предоплаты или частной оплаты товаров. Жертвами становились жители других регионов страны, которые доверяли сайтам с названиями, созвучными названиям крупных магазинов-дилеров.

Всего за время работы группы с декабря 2020 года мошенники заработали на любителях купить подешевле около 10 миллионов рублей.



В группу, по данным полиции, входили пять человек. Её возглавлял 44-летний житель Петербурга, который отвечал за создание сайтов и координацию их деятельности. Он единственный из группы ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики и грабеж. Четверо остальных граждан, в возрасте от 33-х до 60 лет, среди которых и бывшая супруга организатора, отвечали за поиск так называемых «дропов», то есть подставных лиц, на банковские счета которых и поступала выручка интернет-магазинов.



Во время обысков при участии спецназа, который под крики «что вы делаете?» ломал двери, было найдено и изъято множество банковских карт, а также средства связи, на которых сохранена переписка с клиентами, изобличающая злоумышленников.