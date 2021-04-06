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Кибермошенников, «продававших» россиянам технику по дешёвке, задержали в Петербурге. У доверчивых они выманили 10 млн

Мошенничество с онлайн-продажей техники раскрыла полиция Петербурга

Пять человек, в том числе супружескую пару, задержали в Петербурге за кибермошенничество с продажей техники. Оперативники нашли россыпь банковских карт и переписку с клиентами.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, группа создавала страницы интернет-магазинов по продаже бытовой техники. Товары на них предлагались по цене на 10 % ниже, чем в обычных магазинах. Обязательным условием было внесение предоплаты или частной оплаты товаров. Жертвами становились жители других регионов страны, которые доверяли сайтам с названиями, созвучными названиям крупных магазинов-дилеров.

После того как покупатель переводил требуемую сумму, продавец исчезал, переставая выходить на связь.

Всего за время работы группы с декабря 2020 года мошенники заработали на любителях купить подешевле около 10 миллионов рублей.

В группу, по данным полиции, входили пять человек. Её возглавлял 44-летний житель Петербурга, который отвечал за создание сайтов и координацию их деятельности. Он единственный из группы ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики и грабеж. Четверо остальных граждан, в возрасте от 33-х до 60 лет, среди которых и бывшая супруга организатора, отвечали за поиск так называемых «дропов», то есть подставных лиц, на банковские счета которых и поступала выручка интернет-магазинов.

Во время обысков при участии спецназа, который под крики «что вы делаете?» ломал двери, было найдено и изъято множество банковских карт, а также средства связи, на которых сохранена переписка с клиентами, изобличающая злоумышленников.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Всего группа может быть причастна к более чем 40 эпизодам обмана.

Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, ещё двум избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (5)

Pilat
Даже странно.
Инет просто забит этими предложениями.
И вдруг....
Достаточно открыть Дзен и можно составлять список обысков и задержаний.
Я под настроение их троллю иногда, но обычно просто блокирую эту рекламу.
Агроном аэродрома
Видать кого-то из мвд шваркнули..
footballer13
40 эпизодов на 10 лямов? Однако.
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