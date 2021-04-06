Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, группа создавала страницы интернет-магазинов по продаже бытовой техники. Товары на них предлагались по цене на
После того как покупатель переводил требуемую сумму, продавец исчезал, переставая выходить на связь.
Всего за время работы группы с декабря 2020 года мошенники заработали на любителях купить подешевле около 10 миллионов рублей.
В группу, по данным полиции, входили пять человек. Её возглавлял 44-летний житель Петербурга, который отвечал за создание сайтов и координацию их деятельности. Он единственный из группы ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики и грабеж. Четверо остальных граждан, в возрасте от 33-х до 60 лет, среди которых и бывшая супруга организатора, отвечали за поиск так называемых «дропов», то есть подставных лиц, на банковские счета которых и поступала выручка интернет-магазинов.
Во время обысков при участии спецназа, который под крики «что вы делаете?» ломал двери, было найдено и изъято множество банковских карт, а также средства связи, на которых сохранена переписка с клиентами, изобличающая злоумышленников.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Всего группа может быть причастна к более чем 40 эпизодам обмана.
Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, ещё двум избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.