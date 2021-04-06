Поребрик остановил угон. «Газель», пропав с Пискарёвского, не проехала и километра

Похищенный в Красногвардейском районе Петербурга автомобиль полиция нашла буквально через час. Он не проехал и километра.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, вчера около 14 часов в службу «112» обратился 38-летний петербуржец — индивидуальный предприниматель. По его словам, около 13:50 кто-то угнал у него белую «Газель», стоявшую на Пискарёвском проспекте у дома 21. Он успел оценить ущерб от пропажи 10-летней машины — 400 тысяч рублей.

Однако прощаться с машиной надолго не пришлось. Водитель проехал метров 700 по прямой и на проспекте Металлистов, 76, попал в аварию — врезался в поребрик. Там около 15 часов полицейские обнаружили и «Газель», и подозреваемого — в салоне сидел 27-летний петербуржец.