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Поребрик остановил угон. «Газель», пропав с Пискарёвского, не проехала и километра

В Петербурге угонщик фургона попал в ДТП

Похищенный в Красногвардейском районе Петербурга автомобиль полиция нашла буквально через час. Он не проехал и километра.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, вчера около 14 часов в службу «112» обратился 38-летний петербуржец — индивидуальный предприниматель. По его словам, около 13:50 кто-то угнал у него белую «Газель», стоявшую на Пискарёвском проспекте у дома 21. Он успел оценить ущерб от пропажи 10-летней машины — 400 тысяч рублей.

Однако прощаться с машиной надолго не пришлось. Водитель проехал метров 700 по прямой и на проспекте Металлистов, 76, попал в аварию — врезался в поребрик. Там около 15 часов полицейские обнаружили и «Газель», и подозреваемого — в салоне сидел 27-летний петербуржец.

И машину, и мужчину доставили на территорию отдела полиции. Подозреваемый задержан, в отношении него составили протокол за хулиганство. Ранее он имел проблемы с законом из-за наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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