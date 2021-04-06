Из российских тарелок говядина переезжает в Китай

Потребление говядины в РФ в 2020 году упало на
Причин тому несколько. Это и ограничения, введённые во время пандемии коронавируса, в том числе приостановка работы ресторанов, и снижение доходов населения. Из-за перехода на удалённый режим работы и неопределенности с будущими доходами граждане стали экономить — выбирали более дешевые виды белка, например свинину или курицу, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Одновременно в 2020 году вырос экспорт говядины — сразу на
В отрасли надеются, что рост цен на мясо птицы и свинину возродит спрос на говядину. Эксперты, впрочем, не считают это очевидным. Так, говядина сейчас конкурирует ещё и с индейкой, а её производство и доступность растут.