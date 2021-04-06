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Из российских тарелок говядина переезжает в Китай

Спрос на говядину в России опустился до десятилетнего минимума

Потребление говядины в РФ в 2020 году упало на 3,4 %, до 1,94 миллиона тонн. Это минимальный показатель за последние десять лет, пишет 6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По его данным, спрос снижается второй год подряд.

Причин тому несколько. Это и ограничения, введённые во время пандемии коронавируса, в том числе приостановка работы ресторанов, и снижение доходов населения. Из-за перехода на удалённый режим работы и неопределенности с будущими доходами граждане стали экономить — выбирали более дешевые виды белка, например свинину или курицу, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Одновременно в 2020 году вырос экспорт говядины — сразу на 103 %, до 20 тысяч тонн. 45 % объёма ушли в Китай. Вместе с тем, как отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов, сокращается производство крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

В отрасли надеются, что рост цен на мясо птицы и свинину возродит спрос на говядину. Эксперты, впрочем, не считают это очевидным. Так, говядина сейчас конкурирует ещё и с индейкой, а её производство и доступность растут.

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Комментарии (2)

Alex000
Не удивительно.
Неплатёжеспособный рынок замещается более платёжеспособным.
dragvs
Причина известна и понятно - россияне стремительно нищают при Путине.
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