Из российских тарелок говядина переезжает в Китай

Потребление говядины в РФ в 2020 году упало на 3,4 % , до 1,94 миллиона тонн. Это минимальный показатель за последние десять лет, пишет 6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По его данным, спрос снижается второй год подряд.

Причин тому несколько. Это и ограничения, введённые во время пандемии коронавируса, в том числе приостановка работы ресторанов, и снижение доходов населения. Из-за перехода на удалённый режим работы и неопределенности с будущими доходами граждане стали экономить — выбирали более дешевые виды белка, например свинину или курицу, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.