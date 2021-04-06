🎯 Разве это не #высокийсезон ? pic.twitter.com/GUX3kgcsxy— Basketball club Zenit (@zenitbasket) April 5, 2021
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Уильям Томас, набравший 18 очков. У ЦСКА отличились Йоханнес Фойгтман и Уильям Клайберн, принесшие своей команде 19 очков.
Благодаря этой победе «Зенит» впервые досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Начиная с 2014 года, когда был введён формат проведения турнира без деления на группы, регулярный чемпионат всегда выигрывал ЦСКА.