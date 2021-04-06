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Баскетбольный «Зенит» победил ЦСКА и впервые выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» впервые выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга на своей площадке обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Сине-бело-голубые победили со счетом 81:77 (23:14, 23:24, 20:11, 15:28).

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Уильям Томас, набравший 18 очков. У ЦСКА отличились Йоханнес Фойгтман и Уильям Клайберн, принесшие своей команде 19 очков.

Благодаря этой победе «Зенит» впервые досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Начиная с 2014 года, когда был введён формат проведения турнира без деления на группы, регулярный чемпионат всегда выигрывал ЦСКА.

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Комментарии (2)

Sined
Молодцы!!!
mavar
Наконец-то, времена меняются. Надо ещё в волейболе золото брать. Москали, геть!
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