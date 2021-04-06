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Премьер-министр Великобритании собрался в паб сразу после того, как разрешит ему открыться. «Необратимо поднесу к губам пинту»

Борис Джонсон заявил, что первым делом после снятия локдауна пойдет выпить пива

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается выпить пива в пабе после того, как будет отменен жесткий локдаун, введенный из-за коронавируса. Об этом 5 апреля пишет Reuters.

«Я сам пойду в паб — и осторожно, но необратимо поднесу к губам пинту пива», — сказал Джонсон.

С 12 апреля в Великобритании ослабляют коронавирусные ограничения — открываются магазины, спортивные залы, парикмахерские, пабы и другие общественные пространства. О возобновлении зарубежных поездок речи пока не идет. Сейчас за выезд из страны без уважительной причины придется заплатить штраф в пять тысяч фунтов стерлингов.

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