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Трое детей на квадроцикле прокатились по «взрослым» дорогам под Петербургом. Возмущённые водители сделали фото для ГИБДД

Всеволожские водители пожаловались на детей, ворвавшихся в автомобильный поток на квадроцикле

Малолетний водитель квадроцикла и двое его пассажиров, рассекающие по всеволожским дорогам, обратили на себя внимание водителей. Фотографии юных «автомобилистов» опубликованы в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 5 апреля.

По словам автора снимков Николая, три ребёнка в возрасте примерно 12–14 лет были замечены на проезжей части Христиновского проспекта во Всеволожске. «Вылетели на главную дорогу со второстепенной перед моей машиной на приличной скорости и ехали в потоке примерно три километра», — описал он увиденное, уточнив, что фото были сделаны в понедельник, примерно в четыре дня.

В комментариях к записи участники группы пишут, что к юным автомобилистам стоит присмотреться ГИБДД.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В пресс-службе ведомства сообщили, что во всеволожскую полицию сообщения по этому поводу не поступали.

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Комментарии (14)

263836471
Просто нужно подождать видео в соцсетях - для этого они и катались! В советское время квадриков не было, а незарегистрированные мотоциклы при облавах грузовиками конфисковали и отвозили на хранение в милицию. Для желающих вернуть обратно мотоциклы - сначала нужно было ответить на много вопросов...
AlBerkut
Ну зафоткали, дальше что?
Как я понимаю, номера, в смысле ГРЗ на квадрике нет, так?
Искать практически бесполезно, да и не будет никто этим заниматься.
Максимум отписку родят...
Viblis
Если 14 лет и квадрик подходит под категорию велосипедов, то все по закону, если вдоль тротуара едут
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