Малолетний водитель квадроцикла и двое его пассажиров, рассекающие по всеволожским дорогам, обратили на себя внимание водителей. Фотографии юных «автомобилистов» опубликованы в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 5 апреля.
По словам автора снимков Николая, три ребёнка в возрасте примерно 12–14 лет были замечены на проезжей части Христиновского проспекта во Всеволожске. «Вылетели на главную дорогу со второстепенной перед моей машиной на приличной скорости и ехали в потоке примерно три километра», — описал он увиденное, уточнив, что фото были сделаны в понедельник, примерно в четыре дня.
В комментариях к записи участники группы пишут, что к юным автомобилистам стоит присмотреться ГИБДД.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В пресс-службе ведомства сообщили, что во всеволожскую полицию сообщения по этому поводу не поступали.