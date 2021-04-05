Малолетний водитель квадроцикла и двое его пассажиров, рассекающие по всеволожским дорогам, обратили на себя внимание водителей. Фотографии юных «автомобилистов» опубликованы в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 5 апреля.



По словам автора снимков Николая, три ребёнка в возрасте примерно 12–14 лет были замечены на проезжей части Христиновского проспекта во Всеволожске. «Вылетели на главную дорогу со второстепенной перед моей машиной на приличной скорости и ехали в потоке примерно три километра», — описал он увиденное, уточнив, что фото были сделаны в понедельник, примерно в четыре дня.