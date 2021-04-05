автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Возвращение Малкома с Дриусси, промахи Азмуна, неприятные «Химки», отмененный гол: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» добился нервной победы в матче 24 тура чемпионата страны.

К финишу чемпионата у «Зенита» открылись внутренние резервы: восстановились Малком и Себастьян Дриусси. Аргентинец начал матч на скамейке запасных, а бразилец вышел в старте вместо Магомеда Оздоева. Команда Сергея Семака выбрала классическую схему 4-4-2 с ромбом в центре поля: Андрей Лунев в воротах (Михаил Кержаков все так же травмирован), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев в обороне; Малком, Вендел, Далер Кузяев и Вильмар Барриос — в полузащите; привычный тандем форвардов — Артем Дзюба и Сердар Азмун — в атаке.



За всю историю противостояния «Зенит» терял очки в матчах с «Химками» лишь раз: летом 2007 года. Тогда в Подмосковье счет на 92 минуте сравнял Роман Широков, а тренировал «Химки» Владимир Казаченок. Увы, прелесть футбола заключается в том, что результаты предыдущих встреч не имеют никакого значения здесь и сейчас. Последний раз очередные соперники петербургского клуба проигрывали аж 10 матчей назад — опять же «Зениту» дома 1 ноября 2020 года. У команды по ходу сменился и главный тренер: с осени команду тренирует Игорь Черевченко. Легенда московского «Локомотива» как тренер запомнился внятным футболом в тульском «Арсенале» и калининградской «Балтике». Эта беспроигрышная серия — конечно же, результат вдумчивой работы Черевченко.

На 7 минуте «Зенит» вроде бы открыл счет: Ловрен выиграл борьбу у штрафной гостей, Караваев изящно покатил мяч поперек и Азмун по сути зашел с мячом в пустые ворота. Быстрый гол в таких напряженных матчах всегда удача, но новые реалии приучили футболистов не радоваться раньше времени. Главный арбитр матча Павел Шадыханов — для 34-летнего судьи это был первый матч петербургского клуба — после подсказки коллег отправился смотреть видеоповтор и гол отменил: судьи увидели как Ловрен нарушил правила в борьбе, ударив локтем соперника. Более того, хорват получил желтую карточку.



Первый тайм прошел полностью под контролем игроков Семака. Но так бывает в футболе: где-то не хватало паса, где-то он шел за спину или в недодачу, где-то самоотверженно действовали гости, бросаясь под удар и вынося мяч.

Казалось, к перерыву на табло стадиона будут гореть тревожные нули: особенно тревожные потому, что в воскресном матче «Спартак» обыграл «Ростов» и вплотную приблизился к «Зениту» (до старта игры на «Газпром Арене» между «Зенитом» и «Спартаком» было лишь очко разницы в турнирной таблице). На уже в компенсированное время Шадыханов назначил угловой. Ракицкий подал от левого углового флажка, мяч заметался по штрафной и самым ловким в этой сутолке оказался Караваев, точно пробивший под опорную ногу вратаря «Химок» Ильи Лантратова. В списке футбольных штампов такие мячи называются «гол в раздевалку».



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В начале второго тайма отличную контратаку разогнал Малком, сыграл в стеночку с Дзюбой и пробил мимо ворот. В целом Малком — главная загадка «Зенита» нового времени. С одной стороны — 40 миллионов евро. С другой — сезон в «Барселоне». С третьей — на больничном он провел больше времени, чем играл. В четвертой — были у него и удачные матчи за команду Семака, та же июньская встреча с ЦСКА в гостях. Как оценивать действия бразильца в «Зените» в целом и в этом матче в частности — решительно непонятно.



На 66 минуте матча Малком знатно получил по ногам от воспитанника петербургского футбола Брайана Идову. 20708 зрителей, пришедших на стадион, мысленно схватились за сердце: как, опять травма?! Тем не менее бразилец смог продолжить игру.

За 15 минут до конца основного времени Семак сделал первую замену: вместо проведшего отличный матч Кузяева на поле вышел Оздоев. Вместо Малкома — Андрей Мостовой. Смысл замен был понятен: освежить линию атаки и насытить центр поля.

На 77 минуте болельщикам пришлось хвататься за сердце еще раз: Павел Могилевец, петербургский воспитанник в составе «Химок», со всей силы приложился по воротам «Зенита» - мяч прошел в сантиметрах от правой «девятки». В яркой реакции Лунева после этого удара читалась явно непарламентская претензия к товарищам по команде, которые позволили сопернику пробить.

На 82 минуте свежий Мостовой отлично протащил мяч по правому флангу, покатил на дальнюю штангу, но пробежавший все поле Сантос умудрился не попасть в пустой створ ворот. Стадион выдохнул в едином нецензурном порыве: преимущество всего в один мяч выглядело предательски хрупким.



На 87 минуте состоялось еще одно долгожданное возвращение. Азмун запорол еще один момент, распсиховался, откинул мяч, получил желтую карточку и был заменен: вместо него на поле вышел Дриусси.

На 90 минуте «Химки» могли наказывать хозяев за выбранную стратегию «играем на удержание»: Ризуан Мирзов исполнил свой очередной проход по прямой, заработал угловой, мяч после удара одного из футболистов гостей прошел в опасной близости со штангой. Лунев не успел начать нервничать, как «Зенит» забил второй. Команда Семака виртуозно исполнила контратаку, и после передачи Вендела Мостовой поставил, наконец, точку в матче. Вышедшие на поле Александр Ерохин и Алексей Сутормин — вместо Вендела и Дзюбы — смогли организовать момент для Дриусси, но тот не переиграл Лантратова.

С этой победой «Зенит» восстановил отрыв от «Спартака» в таблице. Как шутит «Зенит» в социальных сетях: в Петербурге +4.

