Вуз Петербурга вошёл в Лигу университетов. В планах — внедрение международного стандарта PhD и одногодичной магистратуры

В России создана Новая лига университетов. Учредителями объединения выступили Московская высшая школа социальных и экономических наук, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Российская экономическая школа и Сколковский институт науки и технологий.
«Основатели Лиги стремятся создать устойчивую платформу для образовательных инноваций, отработки новых экспериментальных форм обучения, соответствующих современным глобальным вызовам, на всех уровнях высшего и дополнительного образования. В ближайших планах ассоциации — разработка формата одногодичной профессиональной магистратуры и вхождение в общероссийский эксперимент по внедрению международного стандарта PhD», — сообщили 5 апреля в пресс-службе Европейского университета. Планируется также проводить «междисциплинарные исследования на стыке технических и социальных наук, наук о природе и информационных технологий».
В ассоциацию будут принимать другие российские и зарубежные вузы, «демонстрирующие приверженность лучшим практикам управления, высоким образовательным стандартам и передовым исследованиям, имеющим международное признание».