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Вуз Петербурга вошёл в Лигу университетов. В планах — внедрение международного стандарта PhD и одногодичной магистратуры

Европейский университет стал частью ассоциации вузов для междисциплинарных исследований

В России создана Новая лига университетов. Учредителями объединения выступили Московская высшая школа социальных и экономических наук, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Российская экономическая школа и Сколковский институт науки и технологий.

«Основатели Лиги стремятся создать устойчивую платформу для образовательных инноваций, отработки новых экспериментальных форм обучения, соответствующих современным глобальным вызовам, на всех уровнях высшего и дополнительного образования. В ближайших планах ассоциации — разработка формата одногодичной профессиональной магистратуры и вхождение в общероссийский эксперимент по внедрению международного стандарта PhD», — сообщили 5 апреля в пресс-службе Европейского университета. Планируется также проводить «междисциплинарные исследования на стыке технических и социальных наук, наук о природе и информационных технологий».

В ассоциацию будут принимать другие российские и зарубежные вузы, «демонстрирующие приверженность лучшим практикам управления, высоким образовательным стандартам и передовым исследованиям, имеющим международное признание».

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Комментарии (6)

Igor_VS
ВВ глубокий поклон, с таким упоением гнобит ученых, превращая в чиновников, заполняющих бесчисленное число бумажек.
f0ntan
Значит, во всех российских вузах остается двухступенчатая система защита диссертаций: сперва защищаешься на доцента, а потом на доктора наук. А в этих, никому неизвестных вузах, по-западному, одноступенчатая модель - сразу после первой защиты доктор наук. Как этих "докторов наук" PhD можно будет сравнивать с докторами наук других вузов, которые для этой степени защищают две диссертации, больше времени работают в науке, и больше пишут научных трудов?
pedro
Гы. Там есть университеты?
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