Экс-глава псковской «Родины» арестован на два месяца за организацию проституции

Городской суд Пскова арестовал на два месяца бывшего руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Об этом со ссылкой на пресс-службу Псковского городского суда 5 апреля сообщают «Север.Реалии» (организация признана Минюстом СМИ-иноагентом).
Как уточняет издание, Вилков обвиняется в том, что организовывал занятия проституцией другими людьми, содержал притон для занятия проституцией, «совершённые с применением насилия». Защита настаивала на домашнем аресте для Вилкова, однако суд отказал, посчитав, что политик может скрыться от следователей.
В сообщении уточняется, что уголовное дело против Константина Вилкова может быть частью политической борьбы. На это, в частности, указывает один из источников агентства из числа знакомых экс-главы местной «Родины». «Это случилось прямо накануне выборов, вероятно, они предполагали, что у Вилкова есть политические планы. Константин сообщал мне, что некие люди якобы вымогали у него взятку, но он отказался платить», — рассказал источник.
Получить комментарий адвоката Вилкова изданию не удалось.