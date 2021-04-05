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Экс-глава псковской «Родины» арестован на два месяца за организацию проституции

Главу реготделения партии «Родина» в Пскове обвинили в организации притона для занятия проституцией

Городской суд Пскова арестовал на два месяца бывшего руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Об этом со ссылкой на пресс-службу Псковского городского суда 5 апреля сообщают «Север.Реалии» (организация признана Минюстом СМИ-иноагентом).

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Как уточняет издание, Вилков обвиняется в том, что организовывал занятия проституцией другими людьми, содержал притон для занятия проституцией, «совершённые с применением насилия». Защита настаивала на домашнем аресте для Вилкова, однако суд отказал, посчитав, что политик может скрыться от следователей.

В сообщении уточняется, что уголовное дело против Константина Вилкова может быть частью политической борьбы. На это, в частности, указывает один из источников агентства из числа знакомых экс-главы местной «Родины». «Это случилось прямо накануне выборов, вероятно, они предполагали, что у Вилкова есть политические планы. Константин сообщал мне, что некие люди якобы вымогали у него взятку, но он отказался платить», — рассказал источник.

Получить комментарий адвоката Вилкова изданию не удалось.

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Комментарии (7)

lamer
Вот какие проклятые политические оппоненты, создали и заставили содержать притон.
AlBerkut
'На это, в частности, указывает один из источников агентства из числа знакомых экс-главы местной «Рожины».'
Рожины 😁😂😂😂😂
Эта пять😂😂😂😂😂
kоt-obormot
Что там, члены от "ЕР" обиделись на конкуренцию?
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