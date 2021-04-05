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Мэрия Москвы выиграла первый из пяти судов против компании однокурсника президента — Хмарина

С нефтебазы «Юнитек» взыскали 10,7 млн рублей за нелегальное использование земли

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск Департамента городского имущества (ДГИ) Москвы и взыскал с ООО «Юнитек» 10,7 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщает 47news.

По данным издания, Виктор Хмарин, директор «Юнитека», учился вместе с президентом России Владимиром Путиным на одном курсе юрфака ЛГУ и женился на дочери его тёти.

Судебный процесс, уточняет 47news, связан с земельными претензиями ДГИ к компании Хмарина. В мэрии Москвы полагают, что «Юнитек» с 2012 по 2018 год использовала 68 тысяч кв. м казенной земли в Старосырове, не платя за аренду.

Также издание уточняет, что 1 июля 2012 года (как раз с того момента, когда «Юнитек» начал использовать участок) состоялось официальное присоединение к Москве ряда земель Московской области. На этой территории и располагается нефтебаза компании.

На сегодняшний день, уточняет издание, ДГИ Москвы один процесс проиграл, один выиграл, а остальные три иска находятся на разных стадиях рассмотрения. Проигрыш в суде, передают 47news, может стать для «Юнитека» проблемой: срок договора аренды земли, на которой построена нефтебаза, скоро истечет. Договор был заключён в 80-е годы на 49 лет.

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Комментарии (3)

Serg_I
Однокурсник президента обладает юридическим иммунитетом, как депутат?
ShkVAl
Вот теперь всем понятно: равенство перед законом.
drakon1984
Жаба vs гадюка. Делайте ваши ставки, господа.
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