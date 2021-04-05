Мэрия Москвы выиграла первый из пяти судов против компании однокурсника президента — Хмарина

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск Департамента городского имущества (ДГИ) Москвы и взыскал с ООО «Юнитек» 10,7 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщает 47news.



По данным издания, Виктор Хмарин, директор «Юнитека», учился вместе с президентом России Владимиром Путиным на одном курсе юрфака ЛГУ и женился на дочери его тёти.

Судебный процесс, уточняет 47news, связан с земельными претензиями ДГИ к компании Хмарина. В мэрии Москвы полагают, что «Юнитек» с 2012 по 2018 год использовала 68 тысяч кв. м казенной земли в Старосырове, не платя за аренду.