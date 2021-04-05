FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Илон Маск дал совет «Роскосмосу» в Twitter

Маск предложил «Роскосмосу» создать многоразовую ракету

Илон Маск поделился советами с «Роскосмосом» в Twitter. Бизнесмен отреагировал на новости о разработке ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

Маск 5 апреля ответил на твит о ракете и похвалил российскую госкорпорацию за идею. Правда, миллиардер уточнил, что лучше стремиться к полному повторному использованию.

Маск также рассказал, что обслуживать первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 его компании SpaceX становится сложнее после каждого запуска, несмотря на то что у нее нет ограничений на количество использований.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начата работа над созданием ракеты с возвращающимися ступенями на метане. Она должна заменить все ракеты семейства «Союз». Уже подписан контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса «Амур-СПГ» с РКЦ «Прогресс». Первый полет намечен на 2026 год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

lamer
Дмитрий Олегович, подари Елону Муску счеты. Наверное после 10 пусков проще новую ступень отлить и доработать напильником, чем делать капиталку. Сам же признал о возрастании затрат.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний