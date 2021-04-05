Илон Маск поделился советами с «Роскосмосом» в Twitter. Бизнесмен отреагировал на новости о разработке ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.
Маск 5 апреля ответил на твит о ракете и похвалил российскую госкорпорацию за идею. Правда, миллиардер уточнил, что лучше стремиться к полному повторному использованию.
This a good path, but I recommend aiming for full reusability— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2021
Маск также рассказал, что обслуживать первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 его компании SpaceX становится сложнее после каждого запуска, несмотря на то что у нее нет ограничений на количество использований.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начата работа над созданием ракеты с возвращающимися ступенями на метане. Она должна заменить все ракеты семейства «Союз». Уже подписан контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса «Амур-СПГ» с РКЦ «Прогресс». Первый полет намечен на 2026 год.