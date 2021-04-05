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«Вот вам и старт третьей волны и новых запретов». Концерт Клавы Коки и NILETTO в «доковидном стиле» в Пскове обернулся проверками

Власти Пскова проводят проверки после концерта Клавы Коки и NILETTO с многочисленными нарушениями

Руководители комитетов, юрлица и организаторы концерта NILETTO и Клавы Коки в Ледовом дворце, который прошёл в Пскове 3 апреля, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

По его словам, количество зрителей в зале не соответствовало заявленному, масочный режим и дистанцию присутствующие не соблюдали, а организаторы не стремились исправлять ситуацию.

«Безнаказанным никто не останется», — подчеркнул глава региона. Он написал, что ему поступили многочисленные жалобы, и отметил, что концерт с такими нарушениями — «это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19».

На сегодняшний день начаты служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре. Более того, отдельная служебная проверка проводится в отношении директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений», которое управляет Ледовым дворцом. На время проверки он отстранён от исполнения обязанностей. Организатор концерта по итогам проверки может быть привлечён к ответственности в виде штрафа до 500 тыс. рублей.

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