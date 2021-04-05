Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 24-го тура чемпионата РПЛ против «Химок». Игра пройдет 5 апреля в Петербурге.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артём Дзюба.
Состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитХимки! pic.twitter.com/IPAzbOWaHc— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 5, 2021
Отметим появление в основном составе Малкома, который не играл с декабря 2020 года из-за травмы.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Николай Рыбиков, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулев, Данил Круговой, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси.
Матч начнётся в 19:00. «Зенит» лидирует в чемпионате с 48 очками. «Химки» идут на девятом месте с 35 очками.