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Малком сыграет против «Химок» с первых минут. Это первое появление бразильца в стартовом составе в 2021 году

«Зенит» объявил стартовый состав на игру с «Химками»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 24-го тура чемпионата РПЛ против «Химок». Игра пройдет 5 апреля в Петербурге.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артём Дзюба.

Отметим появление в основном составе Малкома, который не играл с декабря 2020 года из-за травмы.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Николай Рыбиков, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулев, Данил Круговой, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси.

Матч начнётся в 19:00. «Зенит» лидирует в чемпионате с 48 очками. «Химки» идут на девятом месте с 35 очками.

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