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Известный спортивный комментатор Владимир Гендлин умер после незамеченного коронавируса

Скончался спортивный журналист и комментатор Владимир Гендлин

Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер 5 апреля на 85 году жизни. Об этом 5 апреля сообщают «Ведомости».

По данным издания, 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт и две операции. Через неделю он выписался из больницы, но вскоре вновь почувствовал себя плохо. При этом тесты на коронавирус были отрицательными. 26 марта, по информации «Ведомостей», скорая установила наличие у журналиста антител. Медики посчитали, что был перенесен COVID-19, которого Гендлин не заметил, однако заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля его перевели на ИВЛ.

Владимир Гендлин родился в 1936 году в Москве, был мастером спорта по боксу. Провел 51 бой (50 побед, одно поражение) на любительском уровне. После завершения спортивной карьеры работал телевизионным журналистом в Волгограде, детским тренером по боксу в Кисловодске. В 1989 году возглавил первый в Советском Союзе клуб профессионального бокса «Ред старз». В девяностые создал передачу «Большой ринг» на НТВ, затем работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ+. Является автором многих документальных фильмов об известных боксерах.

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Комментарии (3)

local_
Замечательный комментатор и очень порядочный человек.Жаль.
kagemusha
RIP, легенда.
NAFTALIN 2000-2036
гениальный был по боксу комментатор. недосягаемый эталон просто. самый дурацкий поединок мог сделать интересным, просто комментируя
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