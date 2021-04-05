На территории Волховского бизнес-инкубатора в Ленобласти обнаружена потайная ферма по майнингу биткоинов. Об этом 5 апреля пишет 47news.
Криптовалюту ковали в подсобке организации по помощи предпринимателям, причем «кузнец» решил не ставить об этом в известность руководство инкубатора. Заместитель главы администрации Волховского района Анна Милая рассказала 47news, что криптоферму обнаружила гендиректор бизнес-инкубатора Татьяна Артюх, которая вступила в должность только в феврале.
«После назначения нового гендиректора главой администрации было поручено провести инвентаризацию. Открыли небольшую щитовую, а в ней майнинг-ферма. Ключ был только один, и только у вахтёра», — пояснила Милая.
Она уточнила, что по итогам апреля в организации замерят количество потреблённой электроэнергии и сравнят с показателями марта, когда в щитовой работала криптоферма. Тогда станет понятно, сколько электричества сжег подозреваемый в майнинге. По предварительным данным, хозяином криптофермы был молодой айтишник, который раньше работал в сторонней организации, занимавшей площади в бизнес-инкубаторе.