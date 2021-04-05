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В бизнес-инкубаторе под Петербургом нашли потайную криптоферму

В Ленобласти обнаружили майнера-контрабандиста

На территории Волховского бизнес-инкубатора в Ленобласти обнаружена потайная ферма по майнингу биткоинов. Об этом 5 апреля пишет 47news.

Криптовалюту ковали в подсобке организации по помощи предпринимателям, причем «кузнец» решил не ставить об этом в известность руководство инкубатора. Заместитель главы администрации Волховского района Анна Милая рассказала 47news, что криптоферму обнаружила гендиректор бизнес-инкубатора Татьяна Артюх, которая вступила в должность только в феврале.

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«После назначения нового гендиректора главой администрации было поручено провести инвентаризацию. Открыли небольшую щитовую, а в ней майнинг-ферма. Ключ был только один, и только у вахтёра», — пояснила Милая.

Она уточнила, что по итогам апреля в организации замерят количество потреблённой электроэнергии и сравнят с показателями марта, когда в щитовой работала криптоферма. Тогда станет понятно, сколько электричества сжег подозреваемый в майнинге. По предварительным данным, хозяином криптофермы был молодой айтишник, который раньше работал в сторонней организации, занимавшей площади в бизнес-инкубаторе.

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Комментарии (6)

265055770
И результаты-то каковы? Сколько биткойнов наварил? Сколько киловатт-часов сжег?
lamer
Это же для поддержки рабочей температуры в инкубаторе, чтоб куры лучше размножались.
Накурятся этих ваших интернетов....
f0ntan
Волхов находится под Петербургом? Кто платил за электричество? Владельцы инкубатора?
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