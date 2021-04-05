Путин подписал закон об «обнулении» президентских сроков

Изменения вносятся в Федеральный закон № 19 «О выборах высшего должностного лица». На этот пост может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживает в России не менее четверти века, не имел и не имеет двойного гражданства, вида на жительство или другого документа, дающего право постоянно проживать на территории иностранного государства.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому действующий глава государства имеет право избираться еще на два президентских срока. Соответствующий документ 5 апреля был опубликован на официальном портале правовой информации.

Один человек имеет право занимать должность главы государства не более двух раз, однако для действующего президента сделана оговорка — его сроки не учитываются и отсчитываются с нуля.



«Обнуление» сроков действующего президента было закреплено в Конституции РФ по предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой.

