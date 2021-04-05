Путин подписал закон об «обнулении» президентских сроков

Владимир Путин подписал закон, согласно которому действующий глава государства имеет право избираться еще на два президентских срока. Соответствующий документ 5 апреля был опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в Федеральный закон
Один человек имеет право занимать должность главы государства не более двух раз, однако для действующего президента сделана оговорка — его сроки не учитываются и отсчитываются с нуля.
«Обнуление» сроков действующего президента было закреплено в Конституции РФ по предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой.