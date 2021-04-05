Международный союз велосипедистов впервые дисквалифицировал спортсмена за выброшенную в неположенном месте бутылку во время гонки. Как пишет VeloNews 5 апреля, столь суровое наказание понес Михаэль Шер из Швейцарии.



Шер выкинул бутылку на обочину, где стояли болельщики, после чего его тут же догнал смотритель на мопеде и сообщил об отстранении от гонки.