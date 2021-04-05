Международный союз велосипедистов впервые дисквалифицировал спортсмена за выброшенную в неположенном месте бутылку во время гонки. Как пишет VeloNews 5 апреля, столь суровое наказание понес Михаэль Шер из Швейцарии.
Шер выкинул бутылку на обочину, где стояли болельщики, после чего его тут же догнал смотритель на мопеде и сообщил об отстранении от гонки.
#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. #RVV21 pic.twitter.com/2Q2kngAqpm— Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021
С 1 апреля велогонщикам во время соревнований можно мусорить только на специально выделенных для этого участках трассы. Если такая зона еще далеко, отходы можно отдать в машину сопровождения команды или организаторов заезда.
Международный союз велосипедистов решил, что иначе мусор может помешать другим участникам, навредить окружающей среде и испортить имидж велоспорта. Однако эта норма пока касается только однодневных заездов.