FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +3
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Швейцарского велогонщика сняли с гонки за выброшенную в неположенном месте бутылку

Велогонщика впервые дисквалифицировали за выкинутую бутылку во время гонки

Международный союз велосипедистов впервые дисквалифицировал спортсмена за выброшенную в неположенном месте бутылку во время гонки. Как пишет VeloNews 5 апреля, столь суровое наказание понес Михаэль Шер из Швейцарии.

Шер выкинул бутылку на обочину, где стояли болельщики, после чего его тут же догнал смотритель на мопеде и сообщил об отстранении от гонки.

С 1 апреля велогонщикам во время соревнований можно мусорить только на специально выделенных для этого участках трассы. Если такая зона еще далеко, отходы можно отдать в машину сопровождения команды или организаторов заезда.

Международный союз велосипедистов решил, что иначе мусор может помешать другим участникам, навредить окружающей среде и испортить имидж велоспорта. Однако эта норма пока касается только однодневных заездов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Piter Russo
Ему надо было на пит-стоп уходить, что бы бутылку в нужный контейнер для мусора уложить.
Alkaline
Я думал, он затем к кобуре за пистолетом потянулся, чтобы застрелиться...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний