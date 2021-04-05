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Вице-губернатор Пиотровский стал главой оргкомитета чемпионата по фигурному катанию в Петербурге

Оргкомитет предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Петербурге возглавил вице-губернатор Борис Пиотровский

Федерация фигурного катания на коньках России раскрыла некоторые подробности подготовки к национальному чемпионату 2021 года, который пройдет в Петербурге. Как сообщает 5 апреля ТАСС, организационный комитет турнира возглавил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Турнир пройдет с 21 по 26 декабря в спорткомплексе «Юбилейный», он станет важным этапом отбора на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Никаких других вариантов мы не рассматриваем, «Юбилейный» является колыбелью фигурного катания в нашей стране, фигуристы его любят, знают, выступают после соревнований в «Юбилейном» очень хорошо. Поэтому мы надеемся, что этот чемпионат пройдет на самом высоком уровне», — подчеркнул гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

В последний раз Петербург принимал чемпионат России по фигурному катанию в декабре 2017 года.

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